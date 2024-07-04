Muğla'nın Bodrum ilçesinde dağlık alanda, mavi ceketli bir erkeğe ait olduğu düşünülen, vücut bütünlüğü bozulmuş bir insan iskeleti bulundu. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), DNA eşleşmesi için kayıp ilanlarını taramaya başladı.

Dağlık bölgede şok keşif

Turgutreis-Akyarlar arasında Bayraktepesi mevkisinde yürüyüş yapanlar, mavi ceketli ve vücut bütünlüğü bozulmuş bir iskeletle karşılaştı. Jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine, olay yerine gelen ekipler geniş çaplı bir inceleme başlattı. Toplanan kemikler, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

6 aylık bozulma süreci

JASAT ekipleri, olayın aydınlatılması için özel bir ekip kurarak bölgedeki güvenlik kameraları ve fotokapanları incelemeye aldı. Muğla ve Bodrum'daki kayıp ilanlarını geriye dönük tarayan ekipler, DNA eşleşmesi yapmaya çalışıyor. İskeletin yaklaşık 6 aylık bir bozulma süreci geçirmiş olabileceği düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.