Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye Sahil Güvenlik Botu (KB-110) sevk edildi ve hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 14 düzensiz göçmen ile beraberindeki 22 çocuk yakalandı.

Motor arızası nedeniyle yardım çağırdılar

Diğer olayda ise iki ayrı olayda farklı saatlerde denize açılan göçmenlerin bindiği iki lastik bot, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri 6'sı çocuk 57 göçmeni kurtardı.

Toplam 93 göçmen teslim edildi

3 olayda karaya çıkarılan toplam 93 düzensiz göçmen, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.