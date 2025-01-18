Muğla'nın Bodrum ilçesinde, belediye ekipleri kamuya açık alanlarda görüntü kirliliği oluşturan duvar yazıları ve çizimlerini temizlemek için çalışma başlattı.

Bodrum'un renkleriyle temizlik çalışmaları yapılıyor

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, mahalle ve sokaklardaki duvar yazılarını boyayarak temizliyor. Beyaz duvarlar ve mavi panolarla yapılan çalışmalar, ilçenin sembolik renklerini de kullanarak görsel bir temizlik sağlıyor. Vatandaşlar, sokaklardaki bu tür kirliliğe neden olan yazılar ve çizimler hakkında 444 00 48 numaralı Çağrı Merkezine veya WhatsApp hattına bilgi verebilir.