Bodrum’da yaz sezonu boyunca düzenlenen çeşitli etkinliklere ait afişlerin, bazı firma çalışanları tarafından gelişigüzel asılması, ilçe genelinde görüntü kirliliğine neden oluyor. Bu durum, Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından dikkatle izleniyor.

Zabıta ekipleri görev başında

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde izinsiz asılmış afişleri toplama çalışmalarına hız verdi. Toplanan afişler, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne taşınıyor ve burada geri dönüşüme kazandırılıyor.

Zabıta ekipleri, rutin devriyeleri sırasında izinsiz afiş asan kişileri ve firmaları tespit ederek Kabahatler Kanunu çerçevesinde cezai işlemler uyguluyor. Bu uygulama, hem estetik hem de çevresel temizliği sağlamak amacıyla sürdürülüyor.