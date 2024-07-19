Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ses ve Gürültü Denetim Amirliği ekipleri, ilçede gürültü kirliliğine karşı yürüttükleri denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda, ilçe genelinde toplam 1,204 işletme kontrol edildi.

Cezai işlemler uygulandı

Yıl içinde gelen şikayetler ve rutin kontroller kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, ses ve gürültü kirliliğine neden olan işletmelere yönelik sıkı tedbirler alındı. Denetimler sonucunda uyarıları dikkate almayan işletmelere, çevresel gürültü ölçümleri yapılarak cezai işlemler uygulandı. Müzik yayın belgesi olmadan müzik yapan işletmelere de tutanak düzenlendi.

17 milyon TL para cezası

Son günlerde Gümüşlük Mahallesi'nden gelen yoğun şikayetler üzerine, bu bölgede denetimler artırıldı. Ekipler, Gümüşlük'te toplam 1 milyon 161 bin 320 TL idari para cezası uyguladı. Bodrum genelinde ise toplam 17 milyon 720 bin 50 TL idari para cezası kesildi. Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, gürültü denetimlerinin ilçe genelinde devam edeceği belirtildi.