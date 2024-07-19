Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı Ses ve Gürültü Denetim Amirliği ekipleri, ilçe genelinde kapsamlı ses ve gürültü denetimlerine devam ediyor. 2024 yılı boyunca gerçekleştirilen denetimlerde, toplamda 1.204 işletme kontrol edildi.

İşletmelere yasal işlem uygulandı

Denetimler sırasında, çevresel gürültü seviyeleri ölçülürken, müzik yayın belgesi olmadan müzik yayını yapan işletmelere tutanak düzenlendi. Uyarı alan işletmelere dikkat etmeyenlere ise yasal işlem uygulandı.

Milyonlarca lira ceza kesildi

Son günlerde Gümüşlük bölgesinden gelen yoğun ses şikayetleri üzerine, ekipler bu bölgede denetimlerini artırdı. Gümüşlük'te toplamda 1.161.320 Türk Lirası idari para cezası kesilirken, Bodrum genelinde uygulanan ceza miktarı ise 17.720.050 Türk Lirası oldu.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün Ses ve Gürültü Denetim Amirliği ekipleri, denetimlerini sürdürmeye devam edecek.