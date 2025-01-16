Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, inşaat sezonunda artan çevre ve yol kirliği şikayetlerine karşı önemli bir adım atıyor. Ekipler, yolları kirleten hafriyat kamyonlarına yönelik denetimlerini artırarak, çevre ve yol temizliğini sağlamak için yaptırımlar uyguluyor.

253 firma ve şahsa 5 milyon lira ceza kesildi

İnşaat sezonunun başladığı 1 Kasım’dan itibaren Bodrum genelinde yapılan denetimlerde, 253 firma ve şahsa toplamda 5 milyon 742 bin 882 TL para cezası kesildi. Zabıta ekipleri, ilçede çevreyi kirletenlere karşı etkili bir denetim ve uygulama süreci yürütüyor.

Başkan Mandalinci: "Bodrum’un geleceğini korumak için kararlıyız"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, çevrenin korunmasına dair yapılan denetimlerin önemine değinerek, "Kentimizi, doğamızı ve geleceğimizi korumak için özveriyle çalışıyoruz. Zabıta ekiplerimiz, çevreyi kirletenlere karşı etkili bir denetim sürdürüyor ve gerçekleştirilen denetimlerin caydırıcı olmasını umuyoruz. Bodrum’un geleceğini korumak için gereken tüm önlemleri almak konusunda kararlıyız," dedi.