Bodrum Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde, resim öğretmeni Perihan Aktaş’ın atölyesinde eğitim gören kursiyerlerin eserlerinden oluşan bir resim sergisi düzenlendi. Sergi, 1. Artemisia Sergi Salonu’nda sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

6 aylık eğitimin sonuçları

Perihan Aktaş, Kent Haber’e yaptığı açıklamada, öğrencilerinin genellikle yetişkinlerden oluştuğunu belirtti. Öğrencilerinin aktif iş hayatından emekli olmuş ve Bodrum'a yerleşmiş kişilerden oluştuğunu vurgulayan Aktaş, sergide yer alan eserlerin sayısının yaklaşık 40 olduğunu ve öğrencilerinin yaş aralığının 28 ile 88 arasında değiştiğini söyledi. Aktaş, öğrencilerinin çoğunun ilk defa resim yapmaya başladığını ve 6 aylık bir eğitim sürecinin ardından bu sergiyi hazırladıklarını dile getirdi.

16 Haziran son

Serginin, öğrencilerinin sanatla tanışmalarını sağlayarak sosyalleşmelerine katkı sağladığını belirten Aktaş, öğrencilerine ilham vererek onların sanat eserleri ortaya çıkarmalarına vesile olduğu için mutlu olduğunu ifade etti. Sergi, 1. Artemisia Sergi Salonu’nda 16 Haziran tarihine kadar açık kalacak. Sanatseverler, bu süre zarfında Perihan Aktaş’ın öğrencilerinin çeşitli eserlerini izleme fırsatı bulabilecekler.