21 Haziran'da, Akyarlar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede meydana gelen hırsızlık olayı, işletme yöneticisi P.A.'nın şikayeti üzerine Akyarlar Jandarma Karakol Komutanlığı'na bildirildi. Hırsız, kasadan 7 bin TL, 10 pound, nüfus cüzdanı, banka ve kredi kartları bulunan çantayı çaldı.
JASAT ekiplerinin başarılı operasyonu
Olayın ardından, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) araştırma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliyi takibe aldı. Şüpheli M.S., 18 Temmuz Perşembe günü saat 15.00'te Kumbahçe Mahallesi'nde yakalandı.
Turist tutuklanarak cezaevine gönderildi
Cezayir asıllı Fransız vatandaşı M.S., Türkiye'ye turist olarak gelmişti. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.S., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.