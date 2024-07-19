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Cezayir asıllı Fransız vatandaşı M.S., Türkiye'ye turist olarak gelmişti. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.S., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21 Haziran'da, Akyarlar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede meydana gelen hırsızlık olayı, işletme yöneticisi P.A.'nın şikayeti üzerine Akyarlar Jandarma Karakol Komutanlığı'na bildirildi. Hırsız, kasadan 7 bin TL, 10 pound, nüfus cüzdanı, banka ve kredi kartları bulunan çantayı çaldı.

Biri Interpol tarafından aranan 39 kişi gözaltına alındı

Biri Interpol tarafından aranan 39 kişi gözaltına alındı

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