Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde Kumköy Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Hızır Ali Üncü, hastanede yapılan tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Gece saatlerinde Kumköy Mahallesi'nde 35 GIZ 837 plakalı hafif ticari araçla seyir halinde olan Hızır Ali Üncü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir çam ağacına çarptı. Kazada ağır yaralanan Üncü, olay yerine çağrılan ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tüm müdahalelere rağmen Üncü'nün hayatı kurtarılamadı. Doktorların çabalarına rağmen Üncü, yaşamını yitirdi. Olayın ardından ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Üncü'nün cenazesi, bugün Kumköy Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenaze törenine Üncü'nün yakınları ve dostları katılarak dua etti.