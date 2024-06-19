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MUSKİ'den yapılan açıklamada, patlama nedeniyle Turgutreis bölgesinde yaklaşık 16 saat su kesintisinin yaşanacağı bildirildi.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri bölgede onarım çalışması başlattı.

Bir bölümü çukurda kalan otomobil, ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.

Patlama nedeniyle oluşan çukura yoldan geçen bir otomobil düştü. Sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Akyarlar Mahallesi'ndeki güney içme suyu isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

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