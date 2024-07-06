Pop müziğin en sevilen kadın sanatçılarından Sıla, yaz turnesine hız kesmeden devam ediyor. Konserden konsere koşan sanatçı, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro’ya akın eden hayranlarıyla unutulmaz bir konser yaşattı.

KerkiSolfej organizasyonuyla gerçekleşen konserin biletleri saatler öncesinden tükenirken, hayranları Bodrum Antik Tiyatro’nun girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Konser boyunca tüm şarkılarına eşlik eden Sıla hayranlarının sesleri Bodrum’da yankılandı. Çok sevilen yeni şarkısı ‘Mesela’ya coşkuyla eşlik eden dinleyici, sanatçıyı alkış yağmuruna tuttu. Sıla Bodrum konserinin hemen ardından 6 Temmuz'da vereceği Çeşme konserini milli takımımızın çeyrek finale yükselmesi ve Hollanda ile olan maçı nedeniyle 2 Ağustos'a ertelemişti. Sanatçı yaz boyunca çeşitli illerde düzenlenecek konserlerde sevenleriyle şarkılar söylemeye devam edecek.