Olay, Göltürkbükü'nde bulunan Bodrum'un en ünlü sitelerinden birindeki restoranın açılışında meydana geldi. İddiaya göre, Kaya Sabancı, Vedat Aşçı'ya selam verdiği anda Aşçı ve korumaları tarafından darp edildi. Ağır darbeler alan Sabancı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı ve burada gözetim altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Göltürkbükü'nde bulunan lüks bir sitede yaşandı. Kaya Sabancı, bahse konu site içerisinde açılışı yapılan bir restorana davetli olarak gitmişti. Restoranda karşılaştığı sitenin sahibi Vedat Aşçı'ya selam verdiği anda, Aşçı ve korumalarının saldırısına uğradı. Sabancı, aldığı darbeler sonucu yere yığıldı ve daha sonra restoranın önüne atıldı.

Ambulansa izin verilmedi

Ağır yaralanan Kaya Sabancı, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat Kaylan, yaptığı açıklamada, müvekkilinin hastanede müşahede altında olduğunu ve hukuki sürecin başlatıldığını belirtti. Kaylan, olayın ardından ambulansın siteye girişine ve çıkışına izin verilmediğini, bu durumu kanıtlayan görüntü ve fotoğrafların ellerinde olduğunu söyledi.

Avukat Ömer Reşat Kaylan, "Bugün saat 9 sıralarında Kaya Bey, davetli olduğu restoranın açılışında sitenin sahibi ve işletmecisi olan Vedat Aşçı'ya selam verdikten sonra Vedat Aşçı'nın bizzat kendisi ve azmettirmesiyle de korumaları tarafından darp edildi. Şu an özel bir hastanede müşahede altında, tetkikleri yapılıyor, raporları bekliyoruz. Olayın akabinde yine Vedat Aşçı'nın yönlendirmesiyle içeriye ambulansın girişine müsaade edilmediği ve aynı zamanda giren ambulansın da çıkmasına müsaade edilmediğine ilişkin elimizde görüntüler ve fotoğraflar var." dedi.

Kaylan, Vedat Aşçı, korumaları ve güvenlikleri ile ilgili hukuki sürecin başlatıldığını ve sürecin titizlikle takip edildiğini ifade etti. Kaya Sabancı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirten Kaylan, müvekkilinin bugün hastanede müşahede altında tutulacağını ve yarın sabah durumu değerlendirilerek gerekiyorsa taburcu edileceğini söyledi.

Olayın arka planı

Avukat Kaylan, olayın öncesinde Kaya Sabancı ve Vedat Aşçı arasında bazı anlaşmazlıkların olduğunu belirtti. "Kaya Bey, oturduğu sitede yanlış gördüğü şeyler ile ilgili hem Vedat Bey'e hem de site yönetimine gerekli geri bildirimleri yaptığı için Vedat Bey'in kendisinden hoşlanmadığı ve aralarında anlaşmazlık olduğu bilinen bir durum." dedi. Ayrıca, olayın onlarca kişinin önünde gerçekleştiğini ve tanıkların bu durumu doğruladığını vurguladı. "72 yaşındaki bir insan mafyatik bir yöntemle dövülüp restoranın önüne atılıyor, bu hiçbir şekilde açıklanabilecek bir durum değil." ifadelerini kullandı.

Kaya Sabancı'nın kaptanı Kemal Kocaoğlan, olayın hemen ardından Sabancı'nın kendisini arayarak yardım istediğini belirtti. Kocaoğlan, "Kaya Bey yere düşüyor, bana telefon açtı 'Beni buradan al' diye ve ben de olay yerine gittim. Kendisi küfür etmedim diyor ama aralarında uzun zamandır bir sürtüşme vardı." dedi.