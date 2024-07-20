Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi Çökertme Caddesi önündeki sahil, işletmelerin inşaat malzemesi deposu olarak kullandığı alan, kamu müdahalesiyle halk plajına dönüştürüldü.

İşgale son verildi

Bodrum Kaymakamlığı ve Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan müdahaleyle, Yalıkavak Mahallesi Çökertme Caddesi önündeki sahil, işletmelerin işgalinden kurtarıldı. Bölgedeki inşaat malzemeleri kaldırılarak, alan yeniden düzenlendi.

Halk plajı düzenlemeleri

İşgalin sonlandırılmasının ardından, yaklaşık 400 metrekarelik alan Bodrum Belediyesi tarafından halk plajına dönüştürüldü. Plaja şezlong ve şemsiyeler yerleştirildi, böylece halkın ücretsiz olarak kullanabileceği bir alan oluşturuldu. Bodrum Belediyesi, plajın temizliği ve düzenli bakımının yapılacağını belirtti.

Yerel yönetimden açıklama

Bodrum Kaymakamlığı, halkın denizden ve plajlardan ücretsiz olarak faydalanabilmesi için bu tür müdahalelerin devam edeceğini vurguladı. Yerel yönetim, kamu arazilerinin halkın kullanımına sunulmasının öncelikli hedefleri arasında olduğunu ifade etti.