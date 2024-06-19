Bunlar da ilginizi çekebilir

Repertuarında yer alan popüler parçalar ve yaptığı aranjmanlarla müzikseverlerin kulaklarının pasını silen sanatçı yaklaşık iki saat sahnede kaldı.

Paydaş, kariyeri boyunca hit olmuş şarkılarını büyük bir coşkuyla seslendirirken, dinleyiciler müziğin ritmine kapılarak eğlencenin doruklarına çıktılar.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.