Muğla'nın Bodrum ilçesinde Torba sahilinde, Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi Platformu tarafından düzenlenen 'kıyılar halkındır, halkın kalacak' eylemi sırasında işletme sahipleri ile eylemciler arasında gerginlik yaşandı. Denizin içine kadar şezlong, şemsiye, masa ve sandalyelerin yerleştirildiği sahilde yürüyüş yaparken zorluk yaşayan eylemciler, yasaların uygulanmasını talep ederek sloganlar attı.

Tartışma kavgaya dönüştü

Eylem sırasında beach club ve restoran işleten bir otelin yöneticileri ile personeli, eylemcilere geçiş izni vermedi ve tartışma başladı. İşletme sahipleri, "Burada kira ödüyoruz, geçemezsiniz" derken, eylemciler ise "Burası halkın yeri, işgal altında" yanıtını verdi. Tartışma kavgaya dönüşerek bazı otel çalışanlarının eylemcilere saldırmasına yol açtı. Olay sırasında basın mensupları da saldırıya maruz kaldı ve kameraları ellerinden alınmaya çalışıldı.

Nuri Ersoy'a yönelik eleştiri

Bazı işletme sahipleri, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un oteline yönelik eleştirilerde bulunarak olayı daha da tırmandırdı. Eylemciler daha sonra olayın yaşandığı otelin önünden ayrılarak Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sahibi olduğu otelin sahiline gitti.