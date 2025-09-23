Bodrum’da bir kafeteryada hesabı ödemeden kaçan ve işletmeye tabancayla ateş açan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı, biri serbest bırakıldı.

Olay, 21 Eylül 2025 tarihinde saat 21.00 sıralarında Muğla’nın Bodrum ilçesi Barış Meydanı’nda, Bodrum Denizciler Derneği’ne ait kafeteryada meydana geldi. İşletmeye müşteri olarak gelen B.İ. (30), S.C.K. (19) ve E.K. (29) hesap ödemeden kaçtı.

Belinden çıkardığı silahla rastgele ateş etti

Şüpheliler, tekrar işletmenin bulunduğu bölgeden geçerken kafeterya çalışanları tarafından fark edildi ve tartışma çıktı. Bu sırada S.C.K., belinden çıkardığı tabanca ile rastgele ateş etti. Kaçmaya çalışan 3 şüpheli, polis tarafından suç aleti tabancayla birlikte yakalanıp gözaltına alındı.

Tutuklandılar

Polis, kurşunların isabet ettiği kafeteryada incelemelerde bulundu. İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli de olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. B.İ. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan S.C.K. ve E.K. tutuklandı.