Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü iş birliğiyle karavan ve çadırlara yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Bu denetimler, çevre ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla hayata geçirildi.

Denetimler ve sonuçları

Müskebi Mahallesi Kabakum mevkiinde yapılan denetimlerde, kamp ve karavan altyapısı bulunmayan alanlara gelişigüzel çadır kuran ve karavan park edenler tespit edildi. Zabıta ekipleri, bu tür faaliyetlerin çevre ve görüntü kirliliğine neden olduğunu belirterek, karavan sahiplerinden araçlarını kaldırmalarını talep etti. Sahibine ulaşılamayan bir karavan ise çekici yardımıyla bölgeden çıkarıldı.

Tutanak tutuldu

Özellikle deniz kıyısındaki ören yerleri ve plajlar gibi hassas bölgelerde çadır kuran vatandaşlar, zabıta ekipleri tarafından uyarılarak çadırlarını kaldırmaları istendi. Sahiplerine ulaşılamayan çadırlar ise gerekli inceleme ve tutanak işlemlerinin ardından ekiplerce kaldırılmaya başlandı.

Denetimler sürecek

Bodrum Belediyesi, bu tür faaliyetlerin çevreye zarar vermemesi için denetimlerin devam edeceğini açıkladı. Zabıta ekipleri, çevre ve görüntü kirliliğine yol açan her türlü duruma karşı önlemler almaya ve vatandaşları bilinçlendirmeye devam edecek.