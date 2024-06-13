Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün Muğla için yaptığı sıcak hava uyarısının ardından, beklenen sıcak hava dalgası Bodrum’u etkisi altına aldı. Gölgede bile 40 dereceyi aşan sıcaklıklar, hissedilen sıcaklığın daha da yüksek olmasına neden oluyor.

Sıcak hava ve yangın riski

Aşırı sıcaklar, vatandaşlara gün içerisinde zor anlar yaşatırken, aynı zamanda yangın riskini de artırıyor. Bodrum’da sıcak hava ile birlikte nem oranının da Perşembe ve Cuma günleri düşük seviyelerde seyredeceği bildirildi. Uzmanlar, bu hava koşullarında yangın riskinin yüksek olduğu konusunda vatandaşları uyararak, dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiğini ifade etti.

Bayramda biraz serinleme bekleniyor

Bodrum’da, arife günü ve Kurban Bayramı’nın ilk günü hava sıcaklıklarının 2-3 derece düşmesi bekleniyor. Bu düşüş, vatandaşlara bir nebze olsun rahatlama sağlayacak. Ancak, sıcak hava dalgasının etkisinin tamamen geçmesi için daha uzun bir süre gerektiği belirtiliyor.

Vatandaşlara uyarı

Yetkililer, bu aşırı sıcak günlerde vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulundu. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları, bol su tüketmeleri ve yangın riskine karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.