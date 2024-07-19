Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde yaşayan Gülfidan Öztaşkın'dan 10 gündür haber alınamıyordu. Jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda yaşlı kadının cansız bedeni bulundu.

88 yaşındaki Gülfidan Öztaşkın, Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaştı. Yakınları, kendisinden 10 gün süredir haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri ve Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ekipleri, hemen bölgede arama çalışmalarına başladı.

Arama çalışmaları sırasında Öztaşkın, oğlunun evinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, hareketsiz bir şekilde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Cesedi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek otopsi için işleme alındı.

Öztaşkın'ın kaybolması ve ölümü, Gümüşlük Mahallesi'nde derin üzüntüye neden oldu. Yakınları ve mahalle sakinleri, yaşlı kadının son günlerde sağlık sorunları yaşayan oğluyla ilgilenirken kaybolduğunu belirtti. Mahalle halkı, Gülfidan Öztaşkın için başsağlığı dileklerini iletti.

Arama çalışmalarında jandarma ekiplerinin yanı sıra Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği de aktif rol aldı. Dernek ekipleri, zorlu arazi koşullarında yoğun bir arama faaliyeti yürütürken, yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı.