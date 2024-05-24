Toplantıya, belediye yetkilileri, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda, ilçenin sorunları, çözüm önerileri, stratejik plan oluşturma ve bütçeleme konuları ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kent yönetiminde şeffaflık ve katılımcılığın önemine vurgu yaptı. Aras, “Bodrum’un sorunlarını hep birlikte ele alarak çözüm üretmek ve geleceğe dair stratejik planlarımızı belirlemek için buradayız. Amacımız, Bodrum’u daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent haline getirmek” dedi.

Toplantıda Ele Alınan Başlıca Konular:

Bodrum Ekonomisi: İlçenin ekonomik yapısının güçlendirilmesi için yapılabilecekler konuşuldu. Turizm gelirlerinin artırılması ve dört mevsim turizmin teşvik edilmesi gerektiği vurgulandı. Çevre Sorunları: Çevre kirliliği, atık yönetimi ve yeşil alanların korunması konuları masaya yatırıldı. Katılımcılar, çevre bilincinin artırılması için eğitim kampanyalarının önemine dikkat çekti. Kent Turizmi: Bodrum’un turistik potansiyelinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir turizm uygulamalarının yaygınlaştırılması gerektiği belirtildi. Kaçak yapılaşmayla mücadele ve tarihi dokunun korunması öncelikli konular arasında yer aldı. Kaçak Yapılaşma: Kaçak yapılaşmayla mücadele yöntemleri tartışıldı. Yasal düzenlemelerin sıkılaştırılması ve denetimlerin artırılması gerektiği üzerinde duruldu. Park ve Spor Alanları: Yeni park ve spor alanlarının yapılması ve mevcut alanların iyileştirilmesi gerektiği vurgulandı. Bu alanların, halkın sosyalleşme ve spor yapma ihtiyacını karşılayacak şekilde düzenlenmesi gerektiği belirtildi. Muğla'da olası yangınlara karşı önlemler artırıldı Su Sorunu: Bodrum’un su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir su yönetimi stratejilerinin geliştirilmesi gerektiği konuşuldu. Su tasarrufu bilincinin artırılması için kampanyalar düzenlenmesi önerildi. Kent Estetiği: İlçenin estetik yapısının korunması ve iyileştirilmesi için yapılabilecekler ele alındı. Kent mobilyaları, peyzaj düzenlemeleri ve tarihi yapıların restorasyonu gibi konular gündeme geldi. Kalifiye Personel İhtiyacı: Bodrum’da kalifiye personel ihtiyacının karşılanması için mesleki eğitim programlarının artırılması gerektiği belirtildi. İş dünyası ile eğitim kurumlarının iş birliği yapmasının önemi vurgulandı. İşgaliye: İlçedeki işgaliye sorunlarının çözülmesi ve kamusal alanların doğru kullanılması için öneriler sunuldu. Sanat ve Fuar Alanları: Bodrum’un kültürel ve sanatsal faaliyetler için daha fazla alan ve etkinliklere ev sahipliği yapması gerektiği ifade edildi. Limanlar ve Otoparklar: Limanların modernize edilmesi ve otopark sorunlarının çözülmesi gerektiği konuşuldu. Yeni otopark alanlarının oluşturulması ve mevcut otoparkların iyileştirilmesi gerektiği belirtildi. Belediye Kafeler: Belediye kafelerinin hizmet kalitesinin artırılması ve bu alanların halkın sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantının sonunda, katılımcılar görüş ve önerilerini dile getirerek ilçenin geleceği için ortak bir vizyon oluşturulması gerektiğini belirtti. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, toplantıya katılan herkese teşekkür ederek, ortaya çıkan fikirlerin belediye çalışmaları ve stratejik planlar için yol gösterici olacağını söyledi.