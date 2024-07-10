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Alanda güneş kremi sürüp üzerlerine su döken grup üyelerini çevreden geçen yerli ve yabancı turistlerde izledi.

Halkın kullanması gereken sahili işletmecilerin ecrimisil karşılığında işgal ettiğini öne süren gruptakiler, daha sonra meydana havlu, şezlong ve plaj şemsiyesi koyarak bir süre güneşlendi.

Başkan Ahmet Aras | Önceliğimiz kadınlara ve çocuklara hizmet

Başkan Ahmet Aras | Önceliğimiz kadınlara ve çocuklara hizmet

Bodrum Belediye Meydanı'nda toplanan 50 kişilik grup üyeleri ellerinde, "Denize erişim herkesin hakkı", "Kıyılar kimsenin hakkı değildir", "Kıyılar hepimizin" yazılı dövizler açtı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyılarda denize giremediklerini öne süren "Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi" üyesi bir grup, meydana havlu, şezlong ve plaj şemsiyesi koyarak güneşlendi.

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