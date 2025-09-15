BODRUM'DA KONSER İLE ALBÜM TANITIMI

Usta yorumcu Mehmet Kaplan, 13 eserden oluşan “Sana Borcum Yok Hayat” albümünün tanıtımını Muğla’nın Milas ilçesinde Atatürk Kültür Merkezi Anfi Tiyatro sahnesinde halka açık bir konserle yaptı. 1000 kişinin katıldığı konser, en kalabalık geçen albüm tanıtımı olarak hafızalara da yer etti. 13 eserden oluşan “Sana Borcum Yok Hayat” isimli albümün aranjörlüğünü de usta yorumcu ve müzik adamı Mehmet Kaplan üstlendi. Albümün adını taşıyan ilk klip şarkısı “Sana Borcum Yok Hayat” isimli eserin söz ve müziği Hasan Eren imzası taşırken, klip yönetmenliği Zeki Salihoğlu tarafından, doğanın içinde Mehmet Kaplan Performansı ile tamamlandı. Albüm tanıtımını halka açık bir konserle vermesinin sebebini şarkılarımızın alacağı tepkileri canlı olarak görmek istedim ifadesiyle açıklayan Mehmet Kaplan, gördüklerim içimi ferahlattı vurgusunu yaptı.

ARKASINDAKİ BÜYÜK GÜÇ AKADEMİSYEN ORKESTRA OLDU

Müzikte torpil olmaz, ifadesini kullanan Mehmet Kaplan, arkama Türkiye’nin en önemli akademisyenlerini aldım, onlar müzikte olmaz derse olmaz, bana eşlik etmeleri sahnedeki en büyük güvenim oldu ifadesiyle dikkat çekti. Tanıtım konserinde 9 kişiden oluşan, müzik konusunda birçok star isimde imzası olan İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı hocalarından Öğr. Gör. Dr. Haydar Tanrıverdi, Doç. Dr. Erhan Uslu, Öğr. Gör. Dr. Cem Ekmen, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şimşek ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Doç. Dr. İsmail Sınır sahnede Mehmet Kaplan’a eşlik ettiler. Seyirciden aldığı alkış sonrası ve akademisyen müzik adamlarından aldığı destek ile Mehmet Kaplan, müzik dünyasında önemli bir adım attı.

BASIN DANIŞMANI

SELÇUK AKA