Turgutreis Mahallesi'nde bulunan ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (MUSKİ) ait olan kanalizasyon terfi merkezinde saat 15.00 sularında temizlik çalışmaları sırasında meydana gelen olayda, işçiler metan gazından zehirlenmiş olabilir.

Ekipler müdahale etti

Yüklenici firma çalışanları, merkezde temizlik yapmak için içeri girdiklerinde, bir süre sonra işçilerden Mehmet Nuri Baştuğ (39), Asım A. ve Refik K.'nın hareketsiz olduğunu fark etti. Diğer çalışanların durumu acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine, bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, işçileri merkezden çıkardı.

Yapılan sağlık kontrollerinde, Mehmet Nuri Baştuğ'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer iki işçi ise ilk müdahalelerin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcı ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparak, Mehmet Nuri Baştuğ'un cenazesini otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Olayın metan gazından kaynaklandığı düşünülürken, yetkililer tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.