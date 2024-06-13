Aras, Bodrum'un su ihtiyacını karşılamak için alternatif projeler üzerinde çalıştıklarını ve kısa vadede yeni kaynaklardan faydalanmayı planladıklarını söyledi.

Mumcular Barajı neredeyse ölü hacimde

Bodrum'un su ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi, kuraklığın etkisiyle hızla azaldı. Barajdaki doluluk oranı %17'ye kadar düşerek, "ölü hacim" olarak adlandırılan kritik seviyeye yaklaştı. Bu durum, Bodrum'a barajdan su pompalanamayacağı anlamına geliyor.

"Alternatif su kaynakları üzerinde çalışıyoruz"

Durumun acilliğini vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'un su ihtiyacını karşılamak için alternatif su kaynakları üzerinde yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti. Aras, "Mumcular Barajı şu anda çok düşük kapasiteli. Neredeyse ölü hacme ulaşmış durumda. Bodrum'un su ihtiyacı için buradan su temin edilemiyor. Sadece Geyik Barajı ve Sazköy, Çamköy su kaynaklarından Bodrum'un su ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Alternatif su kaynağı tespit etme çalışmalarımız devam ediyor. Öncelikle Ekinanbarı kaynağı ve denizden su arıtma projeleri üzerinde çalışıyoruz. Hem finansmanımızı hem de projelerimizi tamamladık ve çalışmalara başlayacağız" açıklamalarında bulundu.

Aras, bu kapsamda Ekinanbarı kaynağı ve denizden su arıtma projeleri gibi yeni su kaynakları oluşturma çalışmalarını hızlandırdıklarını açıkladı. Ayrıca mevcut içme suyu arıtma tesislerinin kapasitelerini artırdıklarını ve su boru hatlarının yenilenmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.