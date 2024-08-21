Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri ve Zabıta müdürlükleri ekipleri, işletmelerin çöp atıklarını düzgün bir şekilde depolamamalarını ve konteyner dışına atmalarını tespit etti. Uyarılara rağmen kurallara uymayan işletmeler hakkında tutanaklar düzenlendi ve Kabahatler Kanunu çerçevesinde cezai işlemler başlatıldı. Ağustos ayı başından itibaren 39 işletmeye toplamda 174 bin 832 Türk Lirası ceza kesildi.

Çöpler tek tek incelenerek işletmeler tespit edildi

Turgutreis bölgesinde yapılan denetimlerde, konteynerlerin içinin boş olduğu, çöplerin ise dışarıya atıldığı tespit edildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu atıkları inceleyerek işletmeleri belirledi ve Zabıta Müdürlüğü tarafından cezai işlem uygulandı.

Denetimler artarak devam edecek

Belediye ekipleri, önce sözlü uyarı yaptıktan sonra tespit tutanaklarıyla işletmeleri uyardı. Ancak uyarılara rağmen çöplerini gelişigüzel atmaya devam eden işletmelere cezai işlem uygulandı. Yetkililer, daha temiz bir Bodrum için denetimlerin ve cezai işlemlerin süreceğini belirtti.