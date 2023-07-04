Olay saat 00.30 sıralarında Bitez Mahallesi Adaboğazı önlerinde meydana geldi. İçerisinde 2 Türk'ün bulunduğu lastik botta henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte 2 kişi denize düştü. Lastik bot alevler içerisinde yanmaya başladı. Bölgede bulunan denizciler, bottaki denize düşen 2 kişinin yardımına koştu. İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik unsurları, bottaki yangını söndürdü. Denizciler tarafından karaya çıkarılan yaralı 2 kişi, bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Bot yanarak batarken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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