Muğla’nın Bodrum ilçesi Gündoğan Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında makilik alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıkış sebebi henüz netlik kazanmazken, bölgeden gelen ihbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yangın büyüdü

Yangının başlamasının ardından rüzgarın da etkisiyle alevler hızla yayıldı. Bölgedeki ağaçlık ve makilik alanların tutuşması sonucu yangın büyürken, ekipler yangını kontrol altına almak için büyük bir mücadele veriyor.

Havadan ve karadan müdahale

Hem havadan hem de karadan sürdürülen müdahale çalışmalarında, yangının geniş alana yayılmasını önlemek için yoğun çaba sarf ediliyor.