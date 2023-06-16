Fırat AKAY/ BODRUM, (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, makilikte yangın çıktı. Yerli ve milli helikopter Nefes'in de kullanıldığı yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında, Tilkicik Koyu'ndaki makilikte çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı. Alevleri ve dumanları fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 4 itfaiye, 2 arazöz ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Güvercinlik Gökçeler Yangın Yönetim Merkezi'nde konuşlu olan ve bir seferde 2,5 ton su atabilme özelliğine sahip, yerli ve milli helikopter 'Nefes' de yönlendirildi. Söndürme çalışmalarında kullanılan Nefes helikopterinde 2 pilot ve 2 teknisyen görev yaptı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi. (DHA)



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