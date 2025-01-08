Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığını korumak ve güvenli gıda tüketimini sağlamak amacıyla ilçe genelinde manav ve şarküteri denetimlerine devam ediyor. Belediye ekipleri, işletmelerin hijyen standartlarını, ürün saklama koşullarını ve son kullanma tarihlerini titizlikle kontrol ediyor. Son yapılan denetimlerde 132 işletme incelenirken, kurallara uymayan 15 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde hijyen öne çıkıyor

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yapılan denetimlerde işletmelerdeki manav ve şarküteri ürünlerinin saklama koşulları, fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri ve sergilenme alanları gibi unsurları kontrol etti. Ayrıca, genel temizlik durumları da gözden geçirildi. Bu çalışmalar, Bodrum halkının sağlıklı ve güvenilir ürünlerle buluşmasını sağlamak amacıyla düzenli aralıklarla sürdürülüyor.

Başkan Mandalinci'den sağlık vurgusu

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, halk sağlığını koruma çalışmalarına verdiği önemi belirterek, şu açıklamalarda bulundu: "Halkımıza sunulan gıdaların sağlıklı koşullarda saklanması ve işletmelerimizin genel kurallara uyması konusunda denetimlerimizi sürekli olarak artırıyoruz. Vatandaşlarımızın hijyenik koşullara uyan işletmelerden alışveriş yapması için Zabıta Müdürlüğümüz çalışmalarını sürdürecek. Sağlıklı gıda satışları konusunda kesinlikle taviz vermiyoruz."

Bodrum Belediyesi, halk sağlığını her zaman ön planda tutarak, güvenilir gıda satışı için denetimlerine hız kesmeden devam edeceğini duyurdu.