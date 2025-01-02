Motosikletlerin düzensiz park edilmesiyle ilgili sorunları çözmek için Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi güçlerini birleştirdi. İlçe merkezinde belirlenen üç yeni motopark alanı, çizgi ve düzenleme çalışmaları tamamlanarak hizmete sunuldu.

İlçe merkezinde üç nokta belirlendi

Bodrum’un yoğun trafik sorununun çözümüne yönelik yapılan çalışmalarda, şu noktalar motosiklet park alanı olarak belirlendi: Atatürk Caddesi Dr. Ekrem Uslu Çıkmazı, Çarşı Mahallesi Nazım Hikmet ve 1006 Sokak Kesişimi ve Neyzen Tevfik Caddesi Tepecik Mevkii. Belirlenen bu alanlarda Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri tarafından gerekli çizgi, tabela ve düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Görüşmeler devam ediyor

Bodrum Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri, ilçe merkezindeki motosiklet park alanlarını artırmak için diğer kurumlarla koordineli çalışmalara devam ediyor. Bu adım, hem motor kullanıcıları hem de yaya ve araç trafiği açısından düzen sağlayacak bir çözüm olarak görülüyor.

Bu yeni düzenlemeler, Bodrum’daki trafik yoğunluğunu azaltmayı ve motosiklet park alanlarını düzenlemeyi hedefliyor. Yeni noktalar için çalışmaların, ilçe genelinde genişletilmesi planlanıyor.