Muğla’nın Bodrum ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı. Suçlu şahısların adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.

Yakalanan şahıslar ve suçları

O.D. ve suçları

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında, hakkında “kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık” suçundan toplam 29 yıl, 3 ay, 40 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D. (47) isimli şahıs, Bodrum’un Gündoğan Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. O.D., uzun süredir aranan ve hakkında ciddi suçlar bulunan bir kişi olarak dikkat çekiyordu.

T.A. ve suçları

Diğer bir operasyon, Bodrum’un Turgutreis bölgesinde yapıldı. Burada, hakkında “çocuğun cinsel istismarı” ve “cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A. (26) yakalandı. T.A.’nın da uzun süredir aranan suçlular arasında yer aldığı öğrenildi.

F.K. ve suçları

Aynı operasyon kapsamında, “dolandırıcılık” suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. (45) isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. F.K., Bodrum’daki suç araştırmalarında önemli bir şüpheli olarak değerlendiriliyordu.

Yakalanan şüpheliler, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme sürecinin ardından, O.D., T.A. ve F.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suçluların yakalanması ve adli süreçlerin başlatılması, Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın suçla mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.