Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını, geniş bir alanda etkisini sürdürüyor. Yangına havadan ve karadan yoğun müdahale devam ederken, yetkililer ve ekipler yangını kontrol altına almak için büyük çaba sarf ediyor.

Pınarlıbelen Mahallesi'nde yangın başladı

Pınarlıbelen Mahallesi Etrim ve Kaklık mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangın, hızla yayıldı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri derhal bölgeye sevk edildi.

Havadan ve karadan yoğun müdahale

Yangın söndürme çalışmalarına havadan 10 helikopter ve 8 uçak, karadan ise 33 arazöz, 16 su tankeri, 5 dozer ve 271 personel katılıyor. Ayrıca, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda itfaiye ekibi de destek veriyor.

Kaymakam ve Belediye Başkanı yangın bölgesinde

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci yangın bölgesine gelerek çalışmaları yakından takip etti. Kaymakam Çit, ekiplerin tüm imkanlarıyla yangına müdahale ettiğini belirtti.