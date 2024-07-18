Yalıkavak Mahallesi'nde yer alan bir otelde konaklayan 16 kişi, ani başlayan mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle acil servise başvurdu. Şikayetler zehirlenme ihtimalini akla getirince, sağlık ekipleri derhal müdahale etti ve hastaları Bodrum'daki çeşitli hastanelere sevk etti.

İnceleme başlatıldı

Hastaneye kaldırılan 16 kişinin tedavileri tamamlandı ve durumlarının stabil olduğu bildirildi. Tedavi sonrası hastalar taburcu edilirken, olayın gıda veya su kaynaklı bir zehirlenmeden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı.

Şu ana kadar olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, otelin sağlık ve güvenlik protokollerinin gözden geçirildiği belirtildi.