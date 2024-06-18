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Yaklaşık 2 hektarlık otluk alanda etkili olan yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Helikopter le havadan, çok sayıda ekiple karadan müdahale edilen alevler, sitelerin olduğu bölgeye ulaşmadan söndürüldü.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Bağla mevkisindeki otluk alandan henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

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