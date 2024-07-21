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Jandarma ekipleri önlem aldı ve yolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

Akyarlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde su isale hattındaki patlama sonucu çukur oluştu. Bu sırada yolda seyir halindeki 48 BD 474 plakalı otomobil çukura düştü.

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