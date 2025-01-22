Belediye ekipleri Bodrum genelindeki 6 bin palmiye ağacını budamak için harekete geçti. Çalışmalar, uygun hava koşullarıyla birlikte hız kazandı.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaklaşık 6 bin palmiye ağacının budama işlemlerine başladı. Bu yılki budama çalışmalarına, Bodrum’un önemli sahil bölgelerinden biri olan Gümbet’teki palmiye ağaçlarıyla başlandı.

Palmiye ağaçları için kritik zaman başladı!

Bodrum’un peyzajında önemli bir yere sahip olan palmiye ağaçları, kış aylarında palmiye kırmızı böceği zararlısına karşı koruma amaçlı budanıyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, palmiye ağaçlarının sağlıklı bir şekilde büyümesi için, hava sıcaklığının 13 derecenin altına düştüğü dönemler budama işlemi için en uygun zaman dilimi olarak kabul ediliyor. Bu sebeple, Bodrum’da budama çalışmaları için en verimli ayların Aralık, Ocak ve Şubat olduğu ifade ediliyor.

Ekipler planlı bir şekilde devam ediyor

Bodrum Belediyesi, bu yıl da palmiye ağaçlarının bakımı için titizlikle hazırladığı programı uyguluyor. Hava koşullarının uygun olduğu sürece, budama işlemleri ilçenin farklı bölgelerinde devam edecek.