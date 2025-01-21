Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçedeki pide ve lahmacun satış noktalarında sağlık ve hijyen standartlarına uyumu denetledi. Bu denetimlerde, mutfakların hijyenik durumu, gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri ve saklama koşulları gibi önemli kriterler kontrol edildi.

Sağlık ve hijyen kurallarına uymayanlara ceza

Denetimler sırasında, işletmelerin gıda güvenliği şartları, fiyat etiketleri, çalışan temizlikleri ve iş yeri ruhsatları gibi çeşitli alanlar incelendi. Yapılan kontroller sonucunda hijyen ve yasal düzenlemelere uymayan 15 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Zabıta denetimleri sürecek

Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerine devam edecek. Zabıta, belirli bir plan doğrultusunda sektör bazlı denetimlerini sürdürerek gıda güvenliği standartlarını yüksek tutmayı hedefliyor.