Bodrum'un Dirmil Mahallesi'nde sağanak yağış sonrası çöken istinat duvarı, bir otomobile zarar verirken, şans eseri can kaybı yaşanmadı.

Sağanak yağışın ardından istinat duvarı çöktü

Sabah saatlerinde Dirmil Mahallesi’ndeki bir sitede, gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından istinat duvarı çöktü. Olayın hemen ardından site sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

Otomobil zarar gördü

Çöken duvarın altında kalan otomobil hasar gördü. Otomobil sahibi Tarık Helvacı, "7-8 yıldır taş duvarın altından foseptik suyu akıyordu, yağışla birlikte duvar en sonunda çöktü. Neyse ki kimseye bir şey olmadı" diye konuştu.

İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerini alarak incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.