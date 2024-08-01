Bugün akşam saatlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yalıkavak Geriş Mahallesi'nde Gümüşkaya Sitesi önünde, yaklaşık 2,5 metre boyunda bir Akdeniz foku sahile vurdu. Bitkin haldeki fok, kıyıya vurduktan sonra yeniden denize doğru yüzmeye çalıştı, ancak sadece 50 metre ilerleyebildi. Ardından ters dönerek tekrar kıyıya vurdu ve kısa süre sonra telef oldu.

Sahilde yaşamını yitirdi

Sahilde bulunanlar, foku yakından inceleyerek durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, foku inceledi. Bölge sakini Atilla Oray, "Fok ilk sahile vurduğunda canlıydı ama bitkindi. Üzerinde yara bere yoktu. Yeniden denize açılmaya çalıştı, ama sadece 50 metre yüzdü. Sonra tekrar kıyıya vurdu ve yaşamını yitirdi" şeklinde konuştu.

Fokun enfeksiyon nedeniyle telef olduğu tahmin ediliyor. Belediye ekiplerinin foku bölgeden alacağı bildirildi.