Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve Bitez Muhtarlığı’nın destekleriyle; Miyase – Serdar Karlıova Organizasyon tarafından düzenlenen festival, 10–15 Ekim 2025 tarihleri arasında dopdolu bir programla Bodrum’un dört bir yanına sanat ve müzik rüzgârı estirecek.

“Sarı Yaz’da Bodrum’da Kültür ve Sanatla Nefes Al” sloganıyla gerçekleşen festival, sürdürülebilirlik, çevre bilinci, kültürel mirasın korunması ve sanatın birleştirici gücü temalarıyla öne çıkıyor. Bodrum’un altın rengi sonbaharında gerçekleşecek etkinlikler, yerel halkın yanı sıra yerli ve yabancı ziyaretçileri de sanatla buluşturacak.

10 Ekim Perşembe – Festivalin Flaş Açılışı: Sarı Yaz Gala Konseri

Yer: Herodot Kültür Merkezi – Saat: 20.00

Festival, bu yıl unutulmaz bir gala gecesiyle başladı. Şef Nurgül Vurucular yönetimindeki Turgutreis Çalıkuşu Korosu, Bodrum ve Ege yöresine ait türküleri sahneye taşıyarak izleyenleri nostaljik bir müzik yolculuğuna çıkardı.

Gecenin sürpriz konuğu ise Türk pop müziğinin sevilen ismi Bora Gencer oldu. Festivalin “Kültür Elçisi” unvanına sahip Gencer, Ege ezgilerini modern ritimlerle harmanladığı özel performansıyla Herodot Kültür Merkezi’nde büyük alkış aldı. Açılış konseri, Sarı Yaz’ın coşkusunu Bodrum’un her köşesine taşıdı.

11 Ekim Cumartesi – Bursa’dan Esen Sanat Rüzgârı: Diva Sanat Korosu

Yer: Herodot Kültür Merkezi – Saat: 20.00

Festivalin ikinci gecesinde sahne, Bursa’dan gelen Diva Sanat Korosuna ev sahipliği yaptı. Şef Figen Ekiz yönetimindeki koro, güçlü kadın seslerinden oluşan kadrosuyla “Sarı Yaz Özel Konseri”ni gerçekleştirdi.

Gecenin en dikkat çeken anı ise Devrim Ekiz’in yeni şarkısının ilk kez Bodrum’da seslendirilmesi oldu. Sahne enerjisiyle tanınan Ekiz’in bu özel performansı, festivalin “yenilik ve üretim” vurgusunu yansıttı. Diva Sanat Korosu, klasik müzik disiplini ile Ege sıcaklığını birleştirerek izleyenlere unutulmaz bir konser yaşattı.

12 Ekim Pazar – “Bitez’de Bir Sarı Yaz Pazarı”

Yer: Bitez Meydanı – Saat: 11.00’den itibaren

Festivalin üçüncü gününde Bitez Meydanı, “İyilik Pazarı” temasıyla renkli bir atmosfere büründü. Yerel üreticilerin el emeği ürünleri, sanat atölyeleri, çocuk etkinlikleri ve yöresel tatların yer aldığı stantlar, hem alışveriş hem de sürdürülebilir yaşam bilincini bir araya getirdi.

Etkinliğin en özel anlarından biri, ünlü sunucu Serdar Karlıova’nın yönettiği “Açık Mikrofon” etkinliğiydi. Katılımcılar şiir okudu, anılarını paylaştı, duygularını sahnede dile getirdi. Çocuklar için hazırlanan yaratıcı atölyeler ve oyun alanlarıyla meydan, gün boyu kahkahalarla doldu.

13 Ekim Pazartesi – “Sarı Yaz’da Bodrum’da Nefes Al”

Yer: Umurça Parkı – (15 Ekim Çarşamba: Bitez Üç Fidan Parkı)

Festivalin dördüncü gününde doğayla sanat buluştu. Umurça Parkı’nda gerçekleştirilen yoga, nefes çalışmaları ve doğa yürüyüşleri, katılımcılara Sarı Yaz’ın huzurlu atmosferinde içsel bir yenilenme fırsatı sundu. Aynı etkinlik, 15 Ekim Çarşamba günü Bitez Üç Fidan Parkı’nda da yapılacak.

Festivalin “yavaşla, hisset, yaşa” mesajı, bu etkinliklerde doğanın kalbinde somutlaştı.

Sarı Yaz Ruhu Bodrum’da Yeniden Doğuyor

Festival organizatörü Miyase Karlıova, bu yılki temayı şu sözlerle özetledi:

“Sarı Yaz sadece bir mevsim değil, bir duygudur. Bodrum’un insanında, müziğinde, denizinde o sıcaklık vardır. Biz bu festivalle doğaya, sanata ve insana teşekkür ediyoruz.”

Festival boyunca Bodrum’un çeşitli noktalarında sokak sanatçıları, fotoğraf sergileri, yerel müzik performansları ve sanat atölyeleri sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

17. Uluslararası Bodrum Sarı Yaz Kültür ve Sanat Festivali, bu yıl da Bodrum’u yerel ve uluslararası sanatın kesiştiği bir merkez haline getiriyor.

Festival Bilgileri

• Tarih: 10–15 Ekim 2025

• Yer: Bodrum – Herodot Kültür Merkezi, Bitez Meydanı, Umurça Parkı, Üç Fidan Parkı

• Düzenleyen: Miyase – Serdar Karlıova Organizasyon

• Destekleyen Kurumlar: Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Bitez Muhtarlığı

• Koordinasyon: Bodrum Kültür Elçileri Platformu

• Resmî Sosyal Medya: Instagram / @bodrumsariyazfestivali