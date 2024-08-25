Muğla’nın Bodrum ilçesinde, amatör balıkçılar tarafından yakalanan dev orkinos, balıkçıların ve vatandaşların ilgisini çekti. Gölköy Mahallesi’nden yola çıkan dört amatör balıkçı, Türkbükü-Didim açıklarında balık avına çıktı.

Bir süre oltalarıyla mücadele eden balıkçılar, sonunda büyük bir balığı tekneye çekmeyi başardı. Yapılan incelemede, 2,5 metre uzunluğunda ve 376 kilogram ağırlığında olan balığın orkinos olduğu belirlendi.

Tekneye çıkarılan orkinos, Gölköy Limanı'nda vinç yardımıyla karaya alındı. Yaklaşık 3 saat süren zorlu mücadelenin ardından yakalanan orkinos, liman çevresindeki vatandaşların ilgisini çekti.