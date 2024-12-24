Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler araçlarda mahsur kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Sağanak nedeniyle trafikteki sürücü ve yayalar, zor anlar yaşadı.

Bazı sürücüler ise araçlarında mahsur kaldı. Söğütlü Deresi'nde mahsur kalan 2 araç ise Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Uyarı tabelaları yerleştirildi

Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, bazı sitelerin de istinat duvarları yıkıldı. Belediye ekipleri de yağışın ardından teyakkuza geçti. Tüm uyarılara rağmen dere yataklarına park eden, moloz ve evsel atık bırakan vatandaşlar, belediye ekipleri tarafından bilgilendirildi. Riskli bölgeler arasında yer alan Bitez Mahallesi Söğütlü Deresi güzergahındaki tüm sokaklara Bodrum Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından uyarı tabelaları yerleştirildi.