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Yangında araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması sevindirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekipleri, yangın sonrası soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Torba Mahallesi Kaynar mevkiinde Mehmet Ö. idaresindeki hafif ticari araçta yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, aracı hemen yan yola çekti. Çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti.

Silivri’de yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

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Bodrum 'un Torba Mahallesi'nde hareket halindeki hafif ticari araç , aniden alev aldı. Çevredeki vatandaşların ve itfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmadı.

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