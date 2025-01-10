Bodrum'un Torba Mahallesi'nde hareket halindeki hafif ticari araç, aniden alev aldı. Çevredeki vatandaşların ve itfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmadı.

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Yangın yan yolda söndürüldü

Torba Mahallesi Kaynar mevkiinde Mehmet Ö. idaresindeki hafif ticari araçta yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, aracı hemen yan yola çekti. Çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti.

İtfaiye ve polis ekipleri hızla müdahale etti

Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekipleri, yangın sonrası soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Bodrum'da Seyir Halindeki Araç Alev Aldı (1)Maddi hasar meydana geldi

Yangında araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması sevindirdi.

Kaynak: İHA