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Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın, ekibin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle minibüs kullanılamaz hale geldi.

Muğla'da Stratonikeia Antik Kenti'nde "Türkiye Yüz Yılının Kahramanları" resim sergisi düzenlendi

Muğla'da Stratonikeia Antik Kenti'nde "Türkiye Yüz Yılının Kahramanları" resim sergisi düzenlendi

Alevleri fark eden sürücü ile minibüstekiler araçtan indi.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi Gümbet Kavşağı istikametinde seyir halindeki bir servis minibüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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