Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hasta yakınları tarafından şiddete maruz kaldığı iddia edilen Dr. Mustafa Hürkal Tezvar, yaklaşık 15 gün süren tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Dr. Tezvar, yaşadığı travmatik olayın ardından mesleğe devam etmeme kararı aldığını açıkladı.

Olayın geçmişi

29 Temmuz’da, Bodrum’daki 12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli Dr. Mustafa Hürkal Tezvar, yüksek ateş şikayetiyle gelen bir hastanın yakınlarıyla yaşadığı tartışma sonrasında şiddete maruz kaldı. Olay, hastanın ateşinin 37 derece olduğunu belirten Dr. Tezvar’ın, hastanın ilaç aldığını öğrenmesi ve istirahat önerisinde bulunmasıyla başladı. Bu öneriye tatmin olmayan hasta yakınları, Tezvar’ı kolundan tutarak dışarıya sürüklemeye çalıştı.

"O an bilincimi kaybettim"

Dr. Tezvar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşananları şu sözlerle anlattı: “Hasta yakını beni sürükleyip 'Bakacaksın ulan' diye bağırdı. O sırada başka bir hasta araya girerek durumu yatıştırmaya çalıştı. Ancak kadın olan hasta yakını bu kez boğazıma sarıldı ve o an bilincimi kaybettim. O andan sonrasını hatırlamıyorum, muhtemelen nefes alamadım.”

Emekli olmayı düşünüyor

Olayın ardından fenalaşan ve kalp hastası olan Dr. Tezvar, hemen hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Şiddet olayının ardından meslekte 40. yılını dolduran Tezvar, yaşadığı bu travmanın ardından hekimlik yapmaya devam etmek istemediğini ve emekli olmayı düşündüğünü ifade etti.

Yargılama süreci için iddianame bekleniyor

Tezvar’ı hastanede ziyaret eden Bodrum Baro Temsilcisi avukat Onursal Özbek, olayın hukuki sürecini yakından takip ettiklerini belirtti. Özbek, “Olayın faillerinden biri tutuklandı, diğeri ise denetimli serbestlik aldı. Savcılık dosya üzerinde çalışıyor ve iddianame hazırlandığında yargılama süreci başlayacak” dedi.