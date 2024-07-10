Söylediği şarkılarla milyonların gönlünde taht kuran ünlü sanatçı Simge, önceki akşam Kerkisolfej Organizasyonu ve Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda Bodrum'da konser verdi.MUĞLA (İGFA) - Tüm biletlerin tükendiği ve sold out geçen konserde sevenlerin karşısına lacivert mini bir elbise ile çıkan Simge , yaz turnesine bomba gibi bir giriş yaptı. Şarkılarıyla konser alanını ayağa kaldıran Simge, enerjisinin bir an olsun düşmediği performansıyla kendine hayran bıraktı. ‘Aşkın Olayım’, “Yakışıklı”, “Ben Bazen” gibi hit olan şarkılarının yanı sıra bu yaza damga vuran “Önümüz Yaz” şarkısında hayranlarıyla birlikte söyleyen Simge, coşku dolu anlar yaşattı. Sahne performansının yanı sıra giyim tarzıyla da dikkatleri çeken Simge, tarzıyla da göz kamaştırdı. Konserden konsere koşan sanatçı, temposuna ara vermeden sevenleriyle buluşmaya devam edecek.

Kaynak: igf