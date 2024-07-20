Cuma günü çeşitli aralıklarla meydana gelen arızalar, 20 personel, 4 iş makinesi ve 3 kamyon ile müdahale edilerek tamir edildi. İlk arıza gece saat 00.15'te Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde 700 mm çapındaki ana içme suyu hattında meydana geldi. Ekipler, yol güvenliğini alarak hattın tahliyesini sağladı ve kazı çalışmalarıyla boruya ulaşıp tamiratı gerçekleştirdi. Çalışma öğle saatlerine kadar sürdü ve hatta yeniden su verildi.

Sabah saat 08.30’da Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde 800 mm çapındaki boruda meydana gelen ikinci arıza, bazı mahallelerde su kesintisine neden oldu. Bu arızanın tamiratı saat 16.00’da tamamlandı.

Bu iki arızadan dolayı Bitez, Ortakent, Yahşi, Gürece, Alt Konacık, İslamhaneleri, Çırkan Mahalleleri ile Gazi Mustafa Kemal ve Turgut Özal Bulvarlarında su kesintisi yaşandı. Sabah saatlerinde Türkbükü Mahallesindeki ana isale hattında meydana gelen üçüncü arıza da saat 14.00'te tamamlanarak yeniden su hizmetine sunuldu.

Arızalara karşı önleyici çalışmalar devam ediyor

MUSKİ ekipleri, arızaların önüne geçmek için hat değişimleri, hidrolik düzenlemeler ve basınç yönetim sistemi kurma çalışmalarına devam ediyor. Bodrum’un su sorunlarını en aza indirmek için yoğun mesai harcayan ekipler, ilerleyen dönemlerde benzer arızaların yaşanmaması için gerekli önlemleri alıyor.