Bodrum'un sunduğu konaklama alternatifleriyle iç pazardan talep gördüğünü dile getiren Girgin, “Bodrum yarımadasında 840 tesis 89606 yatak bulunuyor. Bu rakam Milas'a bağlı bölge de eklendiğinde 931 tesis 96466 yatak yapıyor. Bodrum'daki otel segmentleri, farklı gelir gruplarına göre konaklama imkanı sunuyor. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması sektör için olumlu bir gelişme oldu. Özellikle iç pazarda bir hareketlenme yaşanıyor. Bayramda doluluk yüzde 90'ların üstünde seyredecek. Bu ülke ekonomisine de hareket getirecektir” diye konuştu.

Artık ortak akıl oluşmalı

Bodrum'da sürdürülebilir turizm yapabilmek için 6 aylık sezon süresinin aşama aşama 12 aya çıkarılması gerektiğini kaydeden Yiğit Girgin, şöyle devam etti: “Bodrum olması gereken sürdürülebilir turizm aşamasına gelebilmiş değil. Çünkü sezonun kısa olması ve ekonomik şartlar fiyatları tetikliyor. Bodrum'da gerçek anlamda sürdürülebilir turizm olması için “sezonu ilk etapta 8, ikinci etapta 10 aya nasıl çıkarabiliriz”in planlaması yapılmalı. Bunun için kentin tüm aktörleri olarak ortak akılla hareket etmeliyiz. Burada bütüncül planlama ve pazarlama öne çıkarılmalı. Sezonun uzatılması için STK'lar, yerel yönetimler, yatırımcılar ve Bakanlık bir arada hareket etmeli. Bodrum'da çok ciddi yatırımlar var. Gerek tesis kalitesi, insan kaynağı ve altyapı kalitesi anlamında üst düzeyde. Fakat sezonun hala kısa olması bir şeylerin yanlış yapıldığını gösteriyor.

Data envanterini bilmeden yönetemeyiz

Sürdürülebilir turizm için envanter çalışmaları ve yönetiminin bilimsel olarak yapılması gerektiğinin altını çizen Yiğit Girgin, “Elimizdeki envanterin ne olduğunu tam olarak bilmemiz gerekiyor. Bilmediğiniz bir şeyi yönetemezsiniz. Bunun için Sıtkı Koçman Üniversitesi ile temas halindeyiz. Bodrum'un ihtiyacı olan yatak kapasitesi ve gelen turist sayısı arasında ciddi farklar var. Bodrumda şu anda 100 bin civarında yatağımız var. Sezon içindeki hareketlilikte almamız gereken pay, yüzde 60 - 70 doluluk oranlarında 2.5 milyon turist seviyesinde. Bodrumda biz sezon boyunca bir milyon turisti ancak ağırlıyoruz. Sezonu eğer uzatabilirsek bu rakamı daha da yukarı taşıyabiliriz. Bodrumda otellerimizin daha çok yazlık konsepti olması aslında bir handikap. Şu anda 8-10 ay arasında hizmet verebilmek ise mümkün. Bodrum kültür sanat anlamında da aktif bir kent. sanat, spor, müzik, gastronomi gibi birçok alanda Bodrum'un sürdürülebilir kalabileceği unsurlar. Yazın deniz, güneş, kum bunlar zaten var. Ama sezonda bunun dışında da yapılabilecek çok şey var” diye konuştu.

Kentin öz değerleri ortaya çıkarılmalı

Bodrum'a yapılan önemli yatırımların olduğunu fakat bu yatırımların kente turist çekmek için tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Yiğit Girgin, “Sezon geneline baktığımızda bayramlardaki ve Temmuz Ağustos ayındaki dolulukla iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyoruz. Halbuki sezonu yıla yayabilirsek bunun iki katını gerçekleştirebilmemiz mümkün. Sezonda 2 milyar doların üstünde bir turizm hareketliliği olduğunu düşünüyorum. Kentin tanıtımında özel bir strateji uygulamak lazım. Bodrum'un tanıtımı ve gelişimi için STK'larla yerel yönetimle ve Bakanlıkla birlikte doğru adımlar atarak ilerlemek lazım. Bugün bunları konuşacağımıza yatırımların büyüklüğünü konuşuyoruz. Bu yatırımlar Bodrum'un tarihi, doğası, kültürü, gastronomisi yani turistin buraya gelmesini sağlayan asıl unsurlarla örtüşüyor olmalı. Doğru insan kaynağı olmazsa bu yatırımların çok önemi yok. Biz öz değerlerimizi pazarlamamız gerekirken binaları geliştiriyoruz. Aslında kentin zenginliklerini planlı bir şekilde ön plana çıkararak, turizm hareketini yıl geneline yaymalıyız”