Bodrum’un sunduğu çeşitli konaklama alternatifleri ile iç pazardan talep gördüğünü belirten POYD Bodrum Temsilcisi ve Bodrium Hotel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla doluluk oranlarının yüzde 90’ın üstüne çıkacağını belirtti. Girgin, sürdürülebilir turizm için sezonun 12 aya yayılması gerektiğini vurguladı.

Bodrum'un konaklama kapasitesi

Girgin, Bodrum yarımadasında 840 tesis ve 89,606 yatak kapasitesi bulunduğunu, bu rakamın Milas bölgesi de eklendiğinde 931 tesis ve 96,466 yatağa ulaştığını söyledi. Bodrum’daki otel segmentlerinin farklı gelir gruplarına hitap ettiğini ifade eden Girgin, bayram tatilinin uzatılmasının iç pazarda hareketlenme yarattığını ve ülke ekonomisine olumlu etkisi olacağını belirtti.

Ortak akılla sezonu uzatmak

Girgin, Bodrum’da sürdürülebilir turizm için 6 aylık sezon süresinin aşama aşama 12 aya çıkarılması gerektiğini söyledi. "Bodrum olması gereken sürdürülebilir turizm aşamasına gelebilmiş değil. Sezonun kısa olması ve ekonomik şartlar fiyatları tetikliyor. Bodrum’da gerçek anlamda sürdürülebilir turizm olması için ‘sezonu ilk etapta 8, ikinci etapta 10 aya nasıl çıkarabiliriz’in planlaması yapılmalı. Bunun için kentin tüm aktörleri olarak ortak akılla hareket etmeliyiz” ifadelerine yer verdi.

Data envanteri ve yönetim

Girgin, sürdürülebilir turizm için envanter çalışmalarının ve yönetiminin bilimsel olarak yapılması gerektiğini belirtti. “Elimizdeki envanterin ne olduğunu tam olarak bilmemiz gerekiyor. Bilmediğiniz bir şeyi yönetemezsiniz. Bunun için Sıtkı Koçman Üniversitesi ile temas halindeyiz. Bodrum’un ihtiyacı olan yatak kapasitesi ve gelen turist sayısı arasında ciddi farklar var. Bodrum’da şu anda 100 bin civarında yatağımız var. Sezon içindeki hareketlilikte almamız gereken pay, yüzde 60 - 70 doluluk oranlarında 2.5 milyon turist seviyesinde. Bodrum’da biz sezon boyunca bir milyon turisti ancak ağırlıyoruz” dedi.

Bodrum'un kültürel ve sanatsal aktiviteleri

Girgin, Bodrum’un kültür sanat anlamında da aktif bir kent olduğunu belirtti. “Sanat, spor, müzik, gastronomi gibi birçok alanda Bodrum’un sürdürülebilir kalabileceği unsurlar var. Yazın deniz, güneş, kum zaten mevcut. Ama sezonda bunun dışında da yapılabilecek çok şey var” ifadelerini kullandı.

Kentin öz değerlerini ön plana çıkarmak

Bodrum’a yapılan yatırımların kente turist çekmek için tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Girgin, “Sezon geneline baktığımızda bayramlardaki ve Temmuz Ağustos ayındaki dolulukla iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyoruz. Halbuki sezonu yıla yayabilirsek bunun iki katını gerçekleştirebilmemiz mümkün. Sezonda 2 milyar doların üstünde bir turizm hareketliliği olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Doğru tanıtım stratejileri

Girgin, Bodrum’un tanıtımı ve gelişimi için özel bir strateji uygulamanın önemini vurguladı. “Bodrum’un tanıtımı ve gelişimi için STK’larla, yerel yönetimle ve Bakanlıkla birlikte doğru adımlar atarak ilerlemek lazım. Bugün bunları konuşacağımıza yatırımların büyüklüğünü konuşuyoruz. Bu yatırımlar Bodrum’un tarihi, doğası, kültürü, gastronomisi yani turistin buraya gelmesini sağlayan asıl unsurlarla örtüşüyor olmalı. Doğru insan kaynağı olmazsa bu yatırımların çok önemi yok. Biz öz değerlerimizi pazarlamamız gerekirken binaları geliştiriyoruz. Aslında kentin zenginliklerini planlı bir şekilde ön plana çıkararak, turizm hareketini yıl geneline yaymalıyız” dedi